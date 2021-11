Avalie o post

Após a colisão, o motociclista perdeu o controle do veículo, caiu batendo a cabeça no chão

Manaus – Um motociclista identificado como Elvis Castilho Prisão, 30, morreu vítima acidente de trânsito, na noite deste sábado (27). O acidente aconteceu na Avenida Alphaville, no bairro Novo Aleixo na zona norte de Manaus.

Após passar pelos procedimentos de necropsia foi entregue à família (Foto: Divulgação)

Populares que presenciaram o acidente informaram que a vítima colidiu com um carro de passeio de placa e modelo não identificados, que passava na via pública. Após a colisão, Elvis perdeu o controle da motocicleta e caiu batendo a cabeça no chão.

Um socorrista que viu o acidente, prestou os primeiros socorros à vítima, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem recebeu os atendimentos no local porém devido ao forte impacto que sofreu durante a queda, ele não resistiu aos ferimentos vindo do a óbito.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado e fez a remoção do corpo do homem. Após passar pelos procedimentos de necropsia foi entregue à família.

