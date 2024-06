Diante das inúmeras revelações que ganharam as redes sociais, a morte da ex-sinhazinha da fazenda do Garantido, Djidja Cardoso, virou caso de polícia, que está investigando as reais causas da morte. Djidja tinha 32 anos e morreu na terça-feira, 30/05, gerando grande comoção nas redes sociais.

O que aconteceu logo em seguida foi assutador. As redes sociais e e perfis de fofoca foram inundados com áudios, acusações e brigas da família. Um dos primos chega a acusar a família de Djidja Cardoso de ser responsável pela morte da avó, dois anos atrás.

O corpo de Djidja já foi submetido a exame pericial e necroscópico no Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, conforme a polícia. Os parentes estão sendo ouvidos pela Polícia Civil (PC), que tenta verificar o uso de drogas sintéticas em virtude dos áudios vazados da família.

Despedida de Djidja

A droga

A droga relatada por familiares da própria Djidja em áudios que já estão com a polícia é a ketamina também escrita como cetamina ou quetamina. O sinsético é um composto utilizado para induzir e manter anestesia (em pessoas e animais), por criar estado de transe, proporcionando alívio de dor e sedação.

Recentemente, os médicos legistas americanos de Los Angeles concluíram que “altos níveis de cetamina” encontrados nas amostras de sangue do ator de Friends, Matthew Perry, provocaram a morte dele em outubro de 2023.