Morreu na tarde do último sábado(27) João Pedro Sales, de 25 anos, a segunda vítima fatal do crime que ocorreu na última quinta-feira (25) em uma praça situada na rua 181, núcleo 14, do bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. João Pedro foi alvo de uma execução enquanto estava em uma lanchonete junto com seu amigo Gerdan Guimarães da Gama, de 25 anos, que também faleceu na mesma ocasião.

No momento do crime, ambos estavam na lanchonete quando os atiradores chegaram e dispararam contra eles. João Pedro tentou fugir, mas acabou perdendo a vida. João Pedro foi a primeira vítima a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a polícia Gerdan Guimarães da Gama era o alvo principal dos criminosos. Os suspeitos de praticar o crime ainda não foram identificados pela polícia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está conduzindo as investigações sobre o caso.