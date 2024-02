A fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, morreu aos 97 anos na madrugada desta segunda-feira (12), em Franca (SP). Ela era tia da empresária Luiza Helena Trajano, atual presidente do conselho do grupo varejista.

As informações iniciais indicam que Donato faleceu em casa por causas naturais. O velório está marcado para começar as 10h na cidade paulista. Já o enterro está previsto para as 16h no Cemitério da Saudade. Em luto, todas as lojas da empresa em Franca permanecerão fechadas nesta segunda-feira, segundo o g1.

Natural de Cristais Paulista (SP), a tia de Luiza Helena Trajano ficou famosa por sua popularidade como vendedora em Franca, além de ter sido uma das fundadoras, ao lado do marido, da primeira loja que se transformaria em uma das maiores redes varejistas do Brasil, em 1957.