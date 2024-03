O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela primeira vez, votou pela absolvição do morador de Geraldo Filipe da Silva, um dos réus do 8 de janeiro. Ele ficou preso 11 meses na Papuda, mas havia conseguido liberdade condicional após apelas a Procuradoria Geral da República (PGR).

Ele emitiu seu voto no plenário virtual do STF, nesta sexta-feira, 8, durante julgamento dos envolvidos nos atos.

Essa decisão segue o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que, após a instrução da ação penal, alterou sua posição em relação à denúncia e opinou pela absolvição de Geraldo Filipe da Silva.

O réu, preso no dia dos atos próximo ao Congresso Nacional, afirmou em sua defesa que é um morador de rua que se viu cercado pelos vândalos, mas que não participou de atos violentos.

Vídeos da prisão em flagrante mostram que Geraldo Filipe da Silva foi agredido pelos vândalos, sendo acusado de ser petista e infiltrado, responsável por vandalizar viaturas para tumultuar a manifestação. No entanto, as investigações não conseguiram comprovar sua participação efetiva em atos violentos.

O post Moraes absolve primeiro envolvido nos atos de 8 de janeiro apareceu primeiro em Portal Você Online.