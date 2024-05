Moradores da cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, relataram tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (13) em meio às fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros orientou que os moradores deixem imediatamente suas casas em caso do aparecimento de rachaduras.

Pelas redes sociais, moradores contaram que sentiram a casa “chacoalhar” por pelo menos três vezes. Em vídeos, também há relatos de barulhos de estalos.

Na manhã de domingo (12), Caxias registrou um deslizamento de terra que deixou um morto. Segundo informações da prefeitura da cidade, um prédio administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) foi atingido pelo desmoronamento, na Vila Maestra, na zona norte da cidade.

Chuvas intensas provocaram a queda de barreiras em dois pontos da RS-453, na descida da Serra para o Vale do Taquari, nos municípios de Boa Vista do Sul e Westfália. Essa rodovia, que faz a ligação entre a Serra e o Vale, está com o trânsito totalmente bloqueado.

Outro ponto de interdição ocorreu na RS-122, na saída de Caxias do Sul para o município vizinho de Farroupilha, devido a uma queda de barreira.

Na BR-116, o trecho do km 174, na altura de Caxias do Sul, foi bloqueado permanentemente após uma das pilastras que sustenta a ponte sob o Rio Caí ceder e surgirem rachaduras no pavimento, segundo a Polícia Rodoviária Federal.