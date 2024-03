Um monomotor da Polícia Federal caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6). Duas pessoas morreram e uma ficou ferida.

As vítimas são os policiais federais José Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber, de Brasília. O mecânico de uma empresa terceirizada que estava na aeronave foi socorrido consciente e com trauma abdominal e encaminhado para o Hospital João XXIII.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião chegou a decolar e perdeu altitude instantes depois, caindo na lateral da pista, às 14h14. O veículo pegou fogo após a queda.

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para o local do acidente.