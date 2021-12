Avalie o post

Foi realizada na tarde dessa quarta-feira na Av. Eduardo Ribeiro, centro da cidade, a Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira de Manaus, do Amazonas e da Arquidiocese.

A programação do dia contou com celebrações, transladação da imagem da padroeira em algumas paróquias, concerto Ave Marias, Ofício de Nossa Senhora, Feira de Economia Solidária e Agricultura Famíliar realizada pela Cáritas Arquidiocesana e missa campal.

A festividade que teve como tema: Somos sal da terra e luz do mundo, e lema: Faça-se em mim segundo vossa palavra contou a participação do clero, religiosos e consagrados, além de agentes pastorais.

Durante a missa foi entoado o hino oficial de Nossa Senhora da Conceição escolhido durante concurso realizado pela Catedral de Manaus. A berlinda que trazia a imagem, estava rodeada de flores de diversas cores e modelos, doadas pelas floriculturas da cidade. Padres e agentes pastorais ofertaram flores para enfeitar ainda mais o andor.

O local da celebração foi organizado para que os féis acompanhassem a celebração acomodados. O espaço foi aberto apenas para quem apresentasse o cartão de vacina da Covid – 19.

Dom Leonardo destacou que é um momento celebrativo importante e a força da devoção e respeito do povo amazonense.

A celebração foi transmitida pela Rádio Rio Mar FM 103,5.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

