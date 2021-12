5/5 - (1 vote)

Nossa Senhora da Conceição é Padroeira do Amazonas e de Manaus. Tão venerada na região, que em muitas comunidades ribeirinhas também tem a imagem como patrona.

O dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 08 de Dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX na Bula Ineffabilis Deus ( “Deus Inefável”), veio declarar a santidade da Virgem Maria desde o primeiro momento da sua existência. Desde a sua concepção (por isso que se chama Conceição), Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado original.

No estado são 362 anos de devoção à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. De acordo com o historiador, doutorando em História Cultural pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP.e agente da Pastoral Litúrgica da Catedral de Manaus, Bruno Miranda, a Igreja Matriz nasceu em 1958 e levou 20 anos para ser construída.

O historiador destaca um dos elementos importantes artisticamente e de fé e devoção na catedral de Manaus. As pedras que compõe o altar foram benzinas e consagradas pelo Papa São João Paulo II em 1980.

Neste ano a festa tem como tema: Com Maria somos sal da terra e luz do mundo e lema: Faça-se em mim segundo a vossa palavra.

Devido a pandemia não haverá procissão, mas a catedral conta com uma vasta programação visando atender o grande número de fiéis e devotos que neste dia buscam agradecer suas promessas e pedir bençãos a Virgem Imaculada.

Ás 7h haverá Santa Missa presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Tadeu Canavarros, ás 8h a transladação da imagem com saída do Cacau Pirera para a Catedral. Ás 9h missa presidida pelo Bispo Auxiliar Dom José Albuquerque, ás 10h Concerto Ave Marias com o Tenor – Josenor Rocha. Ás 12h missa presidida pelo Bispo Emérito Dom Mário Pasqualotto e o pároco da catedral Pe. Hudoson Ribeiro, ás 15h Ofício de Nossa Senhora e ás 17h Missa Campal presidida pelo Arcebispo Dom Leoanrdo Steiner.

Vale ressaltar que a missa campal será realizada na Avenida Eduardo Ribeiro e Avenida 7 de Setembro, mesmo local das missas campais anteriores.

A entrada para participar da celebração será permitida apenas para quem apresentar o cartão de vacina.

Você pode acompanhar a transmissão da Santa Missa pela Rádio Rio Mar FM 103,5 e pelo facebook Rádio Rio

