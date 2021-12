Avalie o post

A 4°Edição do Concurso Oficial é realizado pelo especialista em envelhecimento Dr. Wanderley Correia e o Projeto Viver Mais

Manaus – O Amazonas tem dois novos representantes da beleza na melhor idade. Nilza Borges, 60, e Leonço Cebuliski, 70 anos são aclamados Miss e Mister Idoso 2021 em Manaus. A 4°Edição do Concurso Oficial é realizado pelo especialista em envelhecimento Dr. Wanderley Correia e o Projeto Viver Mais que tem o intuito de promover o envelhecimento saudável no Amazonas.

Foto: Divulgação

O Diretor geral do projeto para idosos, Dr. Wanderley Correia destaca que o mito de que o idoso é aquela pessoa encostada, sem força, sem utilidade em casa precisa ser desfeito. “Os idosos de hoje são pessoas ativas, com poder de decisão e que buscam liberdade e a realização de seus sonhos como no caso da Nilza e do Leoncio que, após os 60 anos, tiveram sua beleza premiada no referido concurso”.

Nilza Borges tem três filhos homens, é viúva e sempre trabalhou de forma autônoma com confecções de bolo e venda de produtos de beleza. A Miss diz estar muito emocionada com o título e com o tanto que isso significa para ela. O Mister Idoso, Leonço Cebuliski tem 70 anos e cinco filhos, sendo três homens e duas mulheres. Autônomo, o Mr. está solteiro e aposentado.

“Este concurso é de grande importância para o público da terceira idade porque eles se sentem mais valorizados, mais queridos. E são mesmo! Eles chegam aqui procurando algo para se ocupar e fazem amigos, cursos e saem da ociosidade, até mesmo por conta da energia singular que possuem”, enfatiza o diretor do Projeto Viver Mais e idealizador do Concurso.

O fisioterapeuta e especialista em gerontologia, ainda chama atenção para a valorização dos idosos. “Os familiares devem entender que os idosos, de um modo especial: as mulheres, não são para cuidar de netos e ficar numa cadeira de balanço. Elas são ativas, importantes para a sociedade. Adoram estar bonitas, como estão nesta noite, e esse concurso reflete bem a valorização que elas merecem”, completou Wanderley Correia.

“Para a mulher é mais fácil aceitar o envelhecimento, encara com mais naturalidade as mudanças visíveis como a que acontece com a pele ou a cor do cabelo. Já o homem é mais ‘resistente’, tem dificuldade em aceitar. O concurso busca trazer essa aceitação. A gente percebeu, ao criar a categoria Mister, que o homem quer ser visto como belo pela sociedade, apesar de não aceitar tão facilmente o envelhecimento”, explicou Correia sobre a surpreendente procura dos homens pelo prêmio.

A edição 2021

Esse ano a cerimônia oficial foi restrita, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A 4ªEdição do Miss e Mister Idoso do Amazonas aconteceu na sexta-feira (10), na área externa do Teatro Amazonas, Centro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte