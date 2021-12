Avalie o post

O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar possível ato de improbidade administrativa e de infração política administrativa praticados pelo Prefeito de Borba, Simão Peixoto, após ele enfrentar o ex-vereador do município e seu adversário político Erineu da Silva, o Mirico, em uma luta de MMA.



O “Evento de Box M.M.A 2021” ocorreu no último sábado (11) na quadra poliesportiva Edvar Souza. O Prefeito Simão Peixoto tem um prazo de 5 (cinco) dias úteis para prestar informações ao órgão sobre a regularidade da participação dele no evento e a suposta desavença política com o ex-vereador. O Ministério Público ainda quer saber se houve a destinação de recursos públicos para realização do evento.

O organizador do evento também foi notificado e deve apresentar o relatório sobre a organização do evento, devendo informar se houve a destinação de recursos públicos para realização ou a existência de patrocinadores privados. O órgão também questiona se houve a venda de ingressos, o valor e se houve autorização concedida por órgão público para sua realização.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

