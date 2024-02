Inspeções revelaram problemas nos aparelhos de ultrassonografia das maternidades, incluindo falhas de funcionamento e a remoção dos equipamentos pela empresa responsável, alegando falta de pagamento.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) informou, nesta segunda-feira (5) que, por meio do Grupo de Trabalho designado para investigar irregularidades nos serviços de saúde em Manaus, emitiu Recomendação urgente exigindo que o Estado do Amazonas retome os exames de imagem no âmbito de suas maternidades, providenciando as medidas administrativas necessárias para tal, inclusive requisição administrativa, se for o caso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Inspeções revelaram problemas nos aparelhos de ultrassonografia das maternidades, incluindo falhas de funcionamento e a remoção dos equipamentos pela empresa responsável, a Kelp Serviços Médicos Ltda., alegando falta de pagamento. Essa situação compromete o atendimento às gestantes e pode representar um prejuízo ao patrimônio público.

O MPAM também solicitou que o Estado elabore um plano financeiro para adquirir equipamentos próprios de ultrassonografia, visando evitar problemas similares no futuro.

O não cumprimento da recomendação resultará em medidas judiciais por parte do Ministério Público.

