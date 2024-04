A cantora e compositora americana MICALL lançou nesta última sexta-feira (12), seu novo single intitulado “THE NOISE”. A faixa está disponível nas plataformas de streaming de música como Spotify, Apple Music e YouTube.

“THE NOISE” é uma música sobre lembrar a todos que temos a escolha de fazer as coisas funcionarem com as pessoas que amamos. Podemos optar por nos tratar melhor. Quando experimentamos o amor incondicional, isso pode NÃO parecer uma escolha.

Mas onde temos escolha? Em como tratamos uns aos outros, em dizer como nos sentimos e do que precisamos, em ser honestos conosco e com os outros. “Cortar o barulho” significa parar com as besteiras – parar com os jogos – e ir direto ao ponto… se amamos alguém, fazemos dar certo. Isso é o básico. É uma escolha. E podemos fazer essa escolha a qualquer momento. Podemos fazer uma nova escolha a qualquer momento.

