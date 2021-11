Avalie o post

Messi, jogador do Paris Saint-Germain, superou Lewandowski como o melhor jogador de 2021

Paris – Sete vezes Lionel Messi. O argentino recebeu a Bola de Ouro, promovida pela revista France Football, em premiação realizada nesta segunda-feira (29), em Paris. Ele superou Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, segundo lugar. Pentacampeão da premiação, Cristiano Ronaldo ficou apenas na 6ª posição.

(Foto: Reprodução / Twitter)

Como “prêmio de consolação”, o polonês venceu o prêmio de atacante do ano. Ao todo, ele marcou 63 gols e deu 10 assistências.

Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, campeão da Eurocopa e também da Champions League com o Chelsea, ficou com a terceira posição. Fora ele, o brasileiro melhor colocado foi Neymar, na 16ª posição.

Como não houve premiação no ano passado devido à pandemia de Covid-19, Messi já era o último vencedor, já que, em 2019, quando ainda jogava pelo Barcelona, ele conquistou a Bola de Ouro. O craque argentino, agora, iguala Pelé como o maior campeão do prêmio.

Vale lembrar que o prêmio não tem relação com o The Best, promovido pela Fifa.

Confira como ficou a lista final da Bola de Ouro em 2021:

3º Jorginho (Itália/Chelsea)

4º Karim Benzema (França/Real Madrid)

5º N’Golo Kanté (França/Chelsea)

6º Cristiano Ronaldo (Portugal/Manchester United)

7º Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

8º Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

9º Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

10º Gianluigi Donnarumma (Itália/Paris Saint-Germain)

11º Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund)

12º Romelu Lukaku (Bélgica/Chelsea)

13º Giorgio Chiellini (Itália/Juventus)

14º Leonardo Bonucci (Itália/Juventus)

15º Raheem Sterling (Inglaterra/Manchester City)

16º Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

17º Luis Suárez (Uruguai/Atlético de Madri)

18º Simon Kjaer (Dinamarca/Milan)

19º Mason Mount (Inglaterra/Chelsea)

20º Riyad Mahrez (Argélia/Manchester City)

21º Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

21º Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milão)

23º Harry Kane (Inglaterra/Tottenham)

24º Pedri (Espanha/Barcelona)

25º Phil Foden (Inglaterra/Manchester City)

26º Nicolò Barella (Itália/Inter de Milão)

26º Rúben Dias (Portugal/Manchester City)

26º Gerard Moreno (Espanha/Villarreal)

29º César Azpilicueta (Espanha/Chelsea)

29º Luka Modric (Croácia/Real Madrid)

O Chelsea, campeão da última Uefa Champions League, foi eleito o clube do ano. O time é o atual líder da Premier League e foi muito bem também no futebol feminino.

O melhor goleiro do mundo foi o italiano Gianluigi Donnarumma, campeão da Euroocopa com sua seleção. O jovem de 22 anos, que recentemente trocou o Milan pelo Paris Saint-Germain, foi o único da posição entre os 30 finalistas à Bola de Ouro.

No Troféu Yashin, ele superou o senegalês Édouard Mendy (Chelsea), o esloveno Jan Oblak (Atlético de Madri), o brasileiro Ederson (Manchester City), além do alemão Manuel Neuer (Bayern de Munique).

Entre as mulheres, a vencedora foi a espanhola Alexia Putellas, multicampeã com a camisa do Barcelona. Alguns meses atrás, ela já havia sido eleita a melhor jogadora da Europa pela Uefa.

A meia superou a também espanhola Jenniffer Hermoso (Barcelona), a australiana Sam Kerr (Chelsea) e as holandesas Lieke Martens (Barcelona) e Vivianne Miedema (Arsenal).

O prêmio dado ao melhor jogador sub-21 do mundo ficou também com um espanhol, Pedri, mais um que atua no Barcelona. Em 2021, o meia de 19 anos disputou a Eurocopa, os Jogos Olímpicos e também a Liga das Nações por sua seleção.

Ele superou os quatro outros finalistas: Jude Bellingham, Mason Greenwood, Nuno Mendes e Jamal Musiala.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte