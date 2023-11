Um casal foi preso após o filho de sete anos ter sido encontrado abandonado em casa com quadro grave de desnutrição, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar (PM), outro filho do casal, um bebê de apenas 2 meses, também foi resgatado no momento em que o casal foi abordado em um bar.

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (12). De acordo com a PM, após denúncia de abandono de incapaz, o casal foi abordado em um bar, onde ambos foram encontrados bêbados. O casal estava no local com um dos filhos, um bebê de apenas 2 meses.

A PM informou que o casal disse que tinham outro filho, uma criança de 7 anos, que segundo eles, tem deficiência e que estava em casa. A equipe dos militares foram até a residência do casal e encontraram a criança abandonada em um quarto escuro e em estado avançado de desnutrição.

O Conselho Tutelar foi acionado para que pudessem atender a ocorrência e acolher os irmãos. Os menores foram encaminhados a um abrigo.

"A criança está muito desnutrida, ela não fala, não anda. Ela [a mãe] não faz nenhum tipo de tratamento com a criança", disse a conselheira tutelar Célia Fernandes.

O casal suspeito dos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos, foi conduzido à delegacia.