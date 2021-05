5 / 5 ( 2 votos )

Em menos de dois meses, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retornará ao Amazonas. Desta vez, ele visitará, nesta quinta-feira (27), o município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus) para inaugurar a ponte Rodrigo Cibele, localizado no km 91 da BR-307, que liga a sede do município a comunidade Matucará, de acordo com informações do coronel Alfredo Menezes (Patriota).

Menezes chegou de Brasília, nesta quarta-feira (26), pela manhã e à tarde seguiu viagem a São Gabriel para receber o o presidente e sua comitiva na “Cabeça do Cachorro”.

“O presidente sempre teve carinho especial por nossa região, prova disso é que está vindo ao estado em menos de dois meses. Conversamos pessoalmente e fiquei de aguardá-lo em São Gabriel para visitas e reuniões”, comentou o coronel ao destacar que após o retorno do presidente irá dar continuidade as suas visitas no Alto Rio Negro, como Santa Isabel e Barcelos.

Menezes retomou, no final de semana passado, viagens pelo interior do Amazonas. Além de ser um homem de confiança do presidente, será o coordenador de campanha para reeleição de Bolsonaro no Estado.

O Coronel Menezes estará também em Santa Isabel do Rio Negro e em Barcelos nesta quinta e sexta-feira.

Com informações da assessoria