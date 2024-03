Marcos Gama Barroso, de 45 anos, conhecido como “Marcola”, foi executado nesta segunda-feira (4), em frente a uma creche de Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. “Marcola” era membro de uma facção criminosa e estava foragido da Justiça do Amazonas desde 2022.

Imagens de câmeras de segurança registraram o cirme que aconteceu na rua Montevidéu, no bairro Tapajós. De acordo com a Polícia Militar, tudo indica que o crime foi um acerto de contas entre facções criminosas.

O vídeo mostra que os suspeitos aguardaram a mulher e o filho de “Marcola” desembarcarem do carro. Os pistoleiros estavam em um outro carro, de cor branca, que parou na frente do veículo de “Marcola”. Eles desceram do carro e atiraram contra a vítima que morreu no local.

O carro de "Marcola" foi alvo de pelo menos 16 tiros. Não há informações sobre os assassinos, que fugiram após os disparos.

“O indivíduo que foi vítima hoje deste atentado tem um histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive tem mandado de prisão pelo crime de homicídio. Então ficou bem claro que é um fato relacionado com o passado dele, ele era claramente o alvo da situação, tanto é que ele foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo”, relatou o tenente-coronel Mário Elias, comandante do 32º Batalhão da PM, a NSC TV.

Em maio de 2022, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) divulgou a foto de Marcos e de outros membros de facções criminosas foragidos da Justiça. Marcos, era tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.