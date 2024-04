Abimael Queiroz dos Santos, de 18 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (1º), durante operação policial no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. O jovem é suspeito de integrar um grupo criminoso que efetuava disparos de arma de fogo na região. Outros membros da facção conseguiram fugir.

De acordo com informações dos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe recebeu denúncia de que um grupo estaria efetuando diversos tiros na área. A polícia acredita que eles estavam se preparando para atacar um grupo rival.

Com a chegada da PM ao local, os suspeitos trocaram tiros com os agentes. Abimael foi preso com uma pistola e diversas munições. Os outros criminosos conseguiram fugir pela entrada de um bueiro na Travessa T.

O jovem foi encaminhado para a delegacia e ficará à disposição da Justiça.