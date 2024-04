Os medicamentos vão ficar mais caros a partir desta segunda-feira (1º) por conta do reajuste aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), vinculada ao governo federal, com base no aumento do Índice dos Preços ao Consumidor (IPCA) no acumulado dos 12 meses de 2023, girando em torno de 4,5%.

De acordo com Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), que representa as 30 maiores redes do varejo farmacêutico nacional, o reajuste atende uma uma resolução legal. “Tem por objetivo a reposição dos custos da indústria e do varejo, entre os quais reajustes salariais, custo de ocupação, perdas de insumos, energia elétrica, água e aluguel de pontos de venda”, informou.

No entanto, o valor do reajuste é o menor desde a pandemia de covid-19, em março de 2020, quando contabilizou 4,08%. Já em 2022, o aumento foi de 10,89% e no ano passado caiu para 5,6%.

O Grupo Tapajós, composto pelas drogarias Santo Remédio, Farma bem e Flex Farma, vai seguir as diretrizes estabelecidas e o reajuste será implementado conforme o teto definido. “Reafirmamos nosso compromisso em fornecer medicamentos de alta qualidade aos nossos clientes pelo melhor preço possível, respeitando todas as regulamentações governamentais”, destacou em nota.

Consumidores apreensivos

O aumento vai refletir diretamente no consumidor, principalmente os que fazem o uso regular de medicamentos. A administradora Isabelle Barbosa conta que vai à farmácia duas vezes ao mês e gasta em torno de R$ 150, principalmente com medicamentos destinados a dores de cabeça e xarope infantil. “É péssimo esse aumento, além do mais, é algo que necessitamos diariamente”, ressaltou.

Segundo a aposentada Amália Nobre, a “ palavra é pesquisar por preços diferentes nas farmácias”. Ela gasta em torno de R$ 850 com medicamentos para diabetes, pressão alta, hipotireoidismo, glaucoma e neuropatia.

Morando em Minas Gerais, na cidade de Betim, Natália Castro tem necessitado de muitos remédios por conta de uma cirurgia que realizou no pé após uma queda, na qual rompeu todos os ligamentos. Nos últimos seis meses, aumentou o gasto em 122%, aproximadamente. Os pedidos dela à farmácia acontecem uma vez por semana e o total de gastos no mês chega a mil reais. “No momento não tenho condições de fazer compras extras. Esse aumento é desnecessário, pois nem todos têm condições e o salário está cada vez mais desvalorizado”, disse.

Promoções

O Grupo Tapajós não fez promoções específicas para o reajuste, mas realizam a “quinta do genérico”, com baixa de preços nos produtos do setor, em diferentes percentuais, além de outras ofertas realizadas ao longo do mês.

A Bemol Farma enviou a seus clientes um aviso sobre o aumento em relação ao reajuste anual para que pudessem aproveitar os preços até o dia 31 de março.