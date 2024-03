Seguindo a determinação anual, os preços dos medicamentos devem subir 4,5%, em todo o país, a partir desse domingo (31). A medida foi definida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e publicada no Diário Oficial da União (DOU), dessa quinta-feira (28).

De acordo com o conselho, as farmácias poderão aplicar um reajuste de 4,5% de uma vez ou “parcelar” o aumento ao longo do ano.

O conselho informou ainda que até março de 2025, que é quando será publicado um novo reajuste, caberá às farmácias e produtoras darem ampla publicidade aos preços e não extrapolar o valor limite definido pela Câmara de Regulação no portal da Anvisa.