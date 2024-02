As medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris terão um toque especial: cada uma delas terá um pedaço da icônica Torre Eiffel. São 5.084 medalhas e todas elas terão uma peça hexagonal da “Dama de Ferro” incorporada. A parte da frente das medalhas será decorada com um hexágono de ferro da Torre Eiffel, juntamente com o logotipo Paris-2024, que terá raios gravados no metal. Já o verso, terá a representação da deusa grega da vitória, Niké, além do Estádio Panatenaico e da Acrópole. A modalidade pela qual a medalha é concedida estará inscrita na borda de cada uma delas. No caso das medalhas Paralímpicas, o verso não terá figuras, mas sim uma vista inferior da Torre Eiffel, acompanhada da inscrição Paris-2024 em Braille universal.

Publicado por Caroline Hardt

Leia também

Sem jogar desde outubro, Neymar é o 6º atleta mais bem pago do mundo; veja lista



Luva de Pedreiro encontra Papa Francisco e pergunta: 'Messi ou Cristiano Ronaldo?'



*Reportagem produzida com auxílio de IA