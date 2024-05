O Max divulgou nesta segunda-feira (13) o trailer da série documental “Romário – O Cara”, uma produção original que explora a vida e a carreira do icônico atacante brasileiro. O lançamento na plataforma de streaming está previsto para o dia 23 de maio, com os dois primeiros episódios, seguindo até 6 de junho, com novos episódios lançados duas vezes por semana. A série conta com depoimentos exclusivos de Romário e de figuras renomadas do futebol mundial, como Roberto Baggio, Pep Guardiola, Hristo Stoichkov, Franco Baresi, Ronaldo, Neymar e Bebeto. Através desses relatos, o público poderá acompanhar de perto os momentos mais marcantes da trajetória do Baixinho, culminando na conquista da Copa do Mundo de 1994, um evento que completa 30 anos em julho deste ano.

Dirigida por Bruno Maia e produzida pelas empresas Feel the Match e Kromaki, a série documental faz uma imersão nas origens de Romário e retrata os desafios e as vitórias de sua carreira. O enredo começa em 1992, quando Romário enfrenta desafios na seleção brasileira, incluindo conflitos com a comissão técnica e a ausência em convocações importantes. A narrativa viaja até o triunfante retorno de Romário à seleção, culminando com as vitórias na Copa do Mundo de 1994 e a conquista do prêmio de melhor jogador do mundo naquele mesmo ano.

Assista ao trailer da série sobre o Baixinho

Publicada por Felipe Cerqueira

