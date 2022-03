Avalie o post



O parto é um dos momentos mais marcantes para as mulheres que desejam ser mães. A forma como ele é realizado faz a diferença, amenizando as famosas dores das contrações. Um dos métodos utilizados é o parto humanizado na água. O serviço voltou a ser realizado na Maternidade Balbina Mestrinho, após dois anos de suspensão por conta da pandemia de Covid-19. Para o retorno, 40 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas passaram por treinamento. Como explica o gerente de enfermagem da unidade, Manuel Roque.

Uma vantagem do parto na água é a participação ativa da mulher em todos os momentos, o que proporciona mais segurança e satisfação pessoal para a mãe.

O parto na água permite a reutilização das banheiras e, com a retomada, a expectativa é que haja aumento dos procedimentos realizados na maternidade, que registra, em média, mais de 40 por mês. O último parto humanizado na água realizado na maternidade aconteceu em janeiro de 2020.

As pacientes que desejam realizar o parto humanizado na água devem procurar o serviço social ou a gerência de enfermagem da unidade, e uma visita ao Centro de Parto Normal Intra-Hospitalar será agendada.

Para atendimento é preciso:

Documento de identificação oficial com foto (RG, carteira de trabalho, habilitação, Passaporte, etc.) ou Certidão de Nascimento, quando menor de 18 anos e acompanhada de responsável, Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS), cartão de pré-natal, se gestante ou puérpera imediata e caso seja o Recém-nascido, em média 28 dias de vida.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Rodrigo Santos/SES-AM e Divulgação/SES-AM





Fonte