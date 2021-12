Avalie o post

Apresentações serão em São Paulo, em 5 de abril, no Allianz Parque, e em Porto Alegre, 6 de abril, no Centro de Eventos Fiergs

São Paulo – No momento em que a banda que venceu três vezes o Grammy recebe uma certificação de diamante pelo megassucesso Girls Like You, ela confirma passagem pelo Brasil. A turnê de lançamento do novo álbum do Maroon 5, JORDI, inclui República Dominicana, Porto Rico, México, Brasil, Argentina, Paraguai e Costa Rica.

Foto: LEO FRANCO/AGNEWS

Os shows no Brasil serão em São Paulo, em 5 de abril, no Allianz Parque, e em Porto Alegre, em 6 de abril, no Centro de Eventos Fiergs, área externa.

Os clientes dos cartões Elo terão pré-venda exclusiva nos dias 15 e 16 de dezembro de 2021, às 10h, online, e a partir das 12h, na bilheteria oficial. Para o público geral, a venda começa no dia 17 de dezembro de 2021, a partir das 10h, online, e a partir das 12h, na bilheteria oficial.

JORDI traz o sucesso Beautiful Mistakes e o último single pop Memories, que ultrapassou a marca de 1 bilhão de streamings no Spotify e acumulou mais de 775 milhões de views no YouTube. O Maroon 5 alcançou a marca de mais de 45 milhões de ouvintes no Spotify por mês.

