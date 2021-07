5 / 5 ( 4 votos )

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “Rio Negro”, subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste (CHN-9), desatracou, no dia 5 de junho, da Estação Naval do Rio Negro, em Manaus (AM), para realizar a comissão “Levantamento Hidrográfico Negro I”. O objetivo é realizar a sondagem no Rio Negro, no trecho compreendido entre Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, no Amazonas, em cumprimento ao Plano de Trabalho de Hidrografia e ao III Plano Cartográfico Náutico Brasileiro.

O Levantamento Hidrográfico no Rio Negro gerará subsídios para a confecção das cartas náuticas nº 4661, 4662, 4663 e 4664, o que contribuirá para a segurança da navegação e para o desenvolvimento socioeconômico da região.

A bacia hidrográfica, constituída pelo Rio Negro e seus afluentes, tem uma área de aproximadamente 715 mil km², sendo 85,5% dela pertencente ao Brasil. O rio possui grande importância social e logística para a região, pois é o principal meio de acesso a diversos municípios da Amazônia e para países que fazem fronteira com o Brasil, como a Colômbia e a Venezuela.