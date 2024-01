A Marinha do Brasil lança concurso público para Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. São 600 vagas e o prazo de inscrição começa nesta segunda-feira (29). As oportunidades são para o Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

Durante o curso os aprendizes receberão bolsa-auxílio de R$ 1.303,90. Após a promoção à graduação de marinheiro, o militar terá remuneração bruta de R$ 2.294,50.

As vagas são para ambos os sexos e a inscrição é exclusiva pelo site Ingresso na Marinha (www.ingressonamarinha.mar.mil.br). O prazo final é o dia 18 de fevereiro.

Dentre os requisitos exigidos, o candidato deve ser brasileiro nato, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 de junho de 2025, e ter concluído ou em fase de conclusão do 3º ano do ensino médio.

O certame é composto pelas seguintes etapas: Prova Escrita Objetiva (PO) única, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 (cinquenta) questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências (Física e Química) e Inglês; Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração; e Eventos Complementares constituídos de Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física para Ingresso, Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos.

O Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa ocorrerá nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), sob regime de internato, inteiramente gratuito e tem duração de um ano letivo realizado em um único período escolar de 48 (quarenta e oito) semanas, no qual serão ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.

Durante esse curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o Aprendiz-Marinheiro receberá

Os Marinheiros aprovados no Estágio Inicial, destinado à avaliação do desempenho ao longo do primeiro ano da graduação, poderão permanecer no Serviço Ativo da Marinha, no qual poderão ser promovidos às graduações de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento e 1º Sargento e Suboficial.

Para este concurso estarão disponíveis vagas para as seguintes escolas: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, em Fortaleza; Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, em Olinda; Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, em Vila Velha, e Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, em Florianópolis.

