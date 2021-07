5 / 5 ( 1 voto )

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para sete concursos públicos, com inscrições unicamente via internet, no endereço eletrônico ingressonamarinha.mar.mil.br. No total, são ofertadas 90 vagas.

Os concursos visam o preenchimento de vagas em unidades da Marinha do Brasil, em todo o território nacional. Manaus é uma das capitais que irá aplicar os exames da seleção.

Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T) – 2021;

Concurso Público para Ingresso nos Quadros Complementares (QC-CA/FN/IM);

Concurso Público para ingresso de Médicos no Corpo de Saúde Marinha (CSM-Md) – 2021;

Concurso Público para ingresso no Quadro de Apoio - Corpo de Saúde Marinha (CSM-S/2021);

Concurso Público para ingresso no Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD/2021);

Concurso Público para ingresso no Quadro de Capelães Navais (CP-CapNav);

e Concurso Público para ingresso no Corpo de Engenheiros (CP-CEM).

Para os concursos QC-CA/FN/IM, CP-CapNav e CP-CEM, as inscrições podem ser realizadas até sábado (31). Já para o CSM-S/2021, CSM-CD/2021 e CSM-Md, as inscrições poderão ser realizadas até 15 de agosto. O CP-T está com as inscrições disponíveis até o dia 2 de agosto.

Para informações adicionais, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, nos telefones: (21) 2104-6006/2104-5395, ou no email [email protected]