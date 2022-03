Avalie o post

Para o CPAEAM, as inscrições podem ser realizadas no período de 28 de março a 10 de abril de 2022 e, para o CPACN, no período de 21 de março a 24 de abril de 2022

Manaus – A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o concurso público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) – 2022 e para o Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN) – 2022.

(Foto: Marinha do Brasil)

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40 e R$ 100 e as provas serão realizadas nos dias, 2, 3 e 5 de junho, respectivamente.

Para o CPAEAM, as inscrições podem ser realizadas no período de 28 de março a 10 de abril de 2022 e, para o CPACN, no período de 21 de março a 24 de abril de 2022, unicamente via internet, no site ingressonamarinha.mar.mil.br.

Ao todo, serão 686 vagas para o CPAEAM, sendo 638 destinadas ao público masculino e 48 ao público feminino. Já para o Colégio Naval serão disponibilizadas 129 vagas, com uma novidade, o público feminino também terá a oportunidade de concorrer, serão 117 vagas destinadas ao público masculino e 12 ao público feminino.









Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte