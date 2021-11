Avalie o post

O avião em que a cantora estava caiu, próxima à serra da cidade Piedade de Caratinga | Foto: Reprodução

A cantora Marília Mendonça, que morreu em acidente com aeronave na tarde desta sexta (5), disse que sonhou com queda d'água durante toda a madrugada. Ela informou sobre o sonho no Twitter, em maio de 2020.

"Gente, mas eu sonhei com água, queda d’água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu e não mijei na cama", brincou a cantora em postagem datada de maio de 2020.

O avião em que a cantora estava caiu, próxima à serra da cidade Piedade de Caratinga, em uma região de cachoeira, no interior mineiro. Além da artistas, outras quatro pessoas morreram.



Publicação da cantora | Foto: Reprodução

O acidente

Os bombeiros também confirmaram a morte de Marília Mendonça através da seguinte nota: "O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais."

Um representante da Polícia Militar no local informou: "Infelizmente, em que pesem todos os esforços no local, de difícil acesso, a informação que se tem, repassada pelo médico, é que as cinco pessoas que estavam na aeronave vieram a óbito. Continuam os trabalhos".

A aeronave era um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o motivo da queda. A Aeronáutica deve apurar as causas do acidente. Investigadores foram enviados ao local.

A Polícia Civil de Minas Gerais disse que enviou equipes de perícia criminal, investigadores e delegados ao local.

Antes do voo, Marília Mendonça fez um vídeo com imagens do embarque e de dentro do avião e publicou nas redes sociais.



Cantora antes de embarcar | Foto: Reprodução

Veja a publicação no instagram:



Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)

Leia Mais

'Marília achava esse avião muito instável', diz amigo

URGENTE: Morre a cantora Marília Mendonça em queda de avião

3042-1006

[email protected]

Fonte