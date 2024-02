Mano Menezes não é mais técnico do Corinthians. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 5, após a quarta derrota consecutiva do clube no Campeonato Paulista, que o deixou na lanterna da competição. A informação foi ao repórter Marcio Reis, da Jovem Pan. Neste início de temporada a equipe corintiana teve apenas uma vitória, na rodada inicial, e quatro derrotas, sendo a última no domingo, 5, de 3 a 1 para o Novorizontino. Além disso, viu o São Paulo quebrar o Tabu de nunca ter ganhado na Neo Química Arena. O novo treinador ainda é incerto, contudo, o ex-jogador e ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca, crava a contratação de Marcio Zanardi, atual comandante do São Bernardo, e que tem passagem no time de Itaquera nas categorias de base do clube.

Contudo, o problema em questão para trazer Zanardi é que um treinador não pode dirigir dois times na mesma edição, e ele já está inscrito como treinador do São Bernardo. “É vedada ao Clube a contratação de Treinadores que já tenham atuado por outro Clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão de 2024”, diz o regulamento. Mano Menezes tinha contrato com o Corinthians até o final de 2025 com multa milionária. Em sua terceira passagem pelo clube, ele disputou 20 jogos, com seis vitórias, cinco empates e nove derrotas. Ele chegou na equipe no final da temporada de 2023.