Neste domingo (14/04), das 17h às 19h30, o Largo de São Sebastião será palco de mais uma edição do evento Programa Mania de Ler – Projeto Biblioteca Volante, em parceria com a Central de Arte e Educação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A data marca o retorno do Mania de Ler ao Largo de São Sebastião em 2024.

A edição especial será voltada para celebrar a literatura infantil. A programação contará com uma série de atividades destinadas às crianças e suas famílias, em celebração ao Dia Nacional da Literatura Infantil – dia 18 de abril.

A gerente administrativa do Departamento de Literatura e coordenadora das ações do Programa Mania de Ler, Oiana Couto, esclarece sobre a importância do projeto. ”O Programa Mania de Ler é um programa que incentiva a prática da leitura, da divulgação da boa literatura e do livro. Com as bibliotecas volantes, nós atendemos escolas estaduais, municipais, da capital e dos municípios da zona metropolitana, que têm acesso por meio rodoviário. Atendemos também comunidades próximas à capital”, ressalta Oiana.

Trata-se de uma oportunidade perfeita de apreciar a literatura com diversão e brincadeiras junto da família em um evento especial e enriquecedor no Largo de São Sebastião.

O evento contará com uma variedade de atividades lúdicas e culturais, proporcionando momentos de diversão e aprendizado para todas as idades.

Atividades

Brincadeiras e Atividades Lúdicas (17h às 18h), em duas estações temáticas, oferecidas pela Central de Arte e Educação;

Jogos e atividades com temáticas literárias, como caça-palavras e jogos de mímicas com os personagens de Monteiro Lobato, organizados pelo Mania de Ler;

Acesso ao acervo da Biblioteca Volante para leitura livre;

Contação de Histórias (18h às 19h), com participação especial da atriz e contadora de histórias Neuriza Figueira;

Esquete da história “O Casamento da Emília”, apresentada pela equipe do Mania de Ler;

Contação de lendas amazônicas, pela equipe da Central de Arte e Educação;

Entrega de Brindes Literários (19h às 19h30).