O Manchester City anunciou nesta quinta-feira, 25, a contratação do jovem atacante argentino Claudio Echeverri, de apenas 18 anos, vindo do River Plate. A transação, estimada em impressionantes R$ 78 milhões, com possíveis bônus por metas, firma um contrato com o jogador até junho de 2028. Embora a transferência tenha sido oficializada, Echeverri permanece no clube argentino por empréstimo até o final do ano. Através das redes sociais, o City expressou empolgação com a chegada do atleta, desejando-lhe sorte em seu tempo restante com o River Plate. Apesar de ser considerado uma joia do futebol argentino, o jovem atacante teve oportunidades limitadas no time principal do River, com apenas seis jogos até o momento.

Echeverri, que também é presença constante nas categorias de base da seleção argentina, mostrou seu potencial ao marcar três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na Copa do Mundo Sub-17, em novembro do ano passado. Com 13 gols em 23 partidas pela equipe sub-17, o atacante já teve a oportunidade de treinar com o time principal da Argentina. Embora sua estreia no Manchester City esteja marcada para janeiro de 2025, ele deve estar presente na lista de relacionados do River Plate para o confronto contra o Argentinos Juniors, neste domingo, 28, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

*Com informações do Estadão Conteúdo