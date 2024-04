O Manchester City conquistou uma vitória expressiva sobre o Luton Town, com um placar de 5 a 1, no Etihad Stadium, assumindo temporariamente a liderança da Premier League, com 73 pontos. Apesar da goleada, o primeiro tempo terminou apenas 1 a 0 para o City, com gol contra de Hashioka logo no segundo minuto de jogo. O placar permaneceu com a contagem mínima até os 14 minutos do segundo tempo, quando Kovacic ampliou. Criticado por seu desempenho abaixo do esperado diante do Real Madrid, na última terça-feira (9), pela Liga dos Campeões, Haaland balançou a rede, anotou o terceiro gol do novo líder e chegou a 20 no Campeonato Inglês 2023/2024. Artilheiro da liga na temporada passada, o norueguês caminha para repetir o feito. Barkley diminui faltando nove minutos para acabar o jogo, mas Doku (42′) e Gavrdiol (48′) aniquilaram qualquer chance de reação.

Esta temporada tem sido marcada por uma disputa acirrada pelo título, com Liverpool e Arsenal logo atrás do City, ambos com dois pontos a menos. No entanto, os dois times entrarão em campo neste domingo (14) podendo ultrapassar a equipe comandada por Pep Guardiola. Os Reds enfrentarão o Crystal Palace, às 10h (de Brasília), em seu estádio, o Anfield Road. Também em casa, no Emirates, os Gunners têm um compromisso mais difícil, contra o Aston Villa, quarto colocado do Inglês. A competição deste ano tem se destacado pela possibilidade inédita de três equipes disputarem o título até a última rodad. A expectativa é de jogos eletrizantes e decisivos nas próximas rodadas.

