A Prefeitura de Manaus recebeu, na tarde dessa quinta-feira (9), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), 10 mil doses do imunizante da Janssen para aplicar a segunda dose no público que tomou a vacina deste fabricante há pelo menos dois meses.



A vacina começou a ser aplicada na capital no dia 29 de junho. A segunda dose vai estar em 18 pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Os endereços estão disponíveis no site da secretaria, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.

De acordo com a Semsa, por conta das particularidades desse imunizante, os pontos de vacinação foram orientados a abrir o frasco somente quando houver o quantitativo de cinco pessoas para receber a segunda dose, já que a validade do conteúdo após a abertura é de apenas seis horas.

Pontos de vacinação com segunda dose da Janssen:

Zona Norte

– Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, nº 2.939 – Cidade de Deus

– Shopping Via Norte

Avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, nº 3.760 – Monte das Oliveiras

– Ubs Armando Mendes

Rua das Aragarcias, nº 786, conjunto Manoa – Cidade Nova

– Ubs Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3 – Cidade Nova

– Ubs Sálvio Belota

Rua Samambaia, nº 786 – Santa Etelvina

Zona Sul

– Studio 5

Avenida Rodrigo Otávio, nº 3.555 – Distrito Industrial I

– Shopping Millenium

Avenida Djalma Batista, nº 1.661 – Chapada

– Carreta da Vacinação

Praça da Polícia, avenida 7 de Setembro, s/nº – Centro

– Feira Manaus Moderna

Avenida Lourenço Braga, s/nº – Centro

Zona Leste

– Shopping São José

Avenida Cosme Ferreira, nº 7.399 – São José Operário

– Ubs Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

– Ubs Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

– Ubs Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Zona Oeste

– Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, nº 2.565 – Dom Pedro

– Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa

– Ubs Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

– Ubs Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II

– Ubs Santos Dumont

Rua Comandante Norberto Wongall, nº 434, Flores

Fonte: Prefeitura de Manaus

Fotos: Divulgação

Fonte