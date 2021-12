Avalie o post

A campanha de vacinação contra a Covid-19 terá 57 pontos de atendimento na quinta (9) e sexta-feira (10). A lista com os endereços está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.



A partir dessa quarta-feira (8), a campanha passou a contar com o reforço da “carreta da vacina”, em uma parceria com o Ministério da Saúde, Semsa e Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), que está posicionada na praça Heliodoro Balbi, até o dia 23 de dezembro, com atendimento de segunda-feira a domingo, de 9h às 16h.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Shádia Fraxe, a carreta, que está no Centro, depois será itinerante, indo a bairros nos quais o percentual de cobertura vacinal esteja baixo para buscar as pessoas que, por algum motivo, não tenham conseguido se vacinar.

Fonte: Prefeitura de Manaus

Fotos: Prefeitura de Manaus



Fonte