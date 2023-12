Manaus tem quatro facções criminosas em disputa. É o que diz o estudo “Cartografias da violência na Amazônia”, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (30).

O estudo também apontou que dos 62 municípios do Amazonas, 27 têm a presença de facções criminosas, incluindo de outros países.

Em toda a Amazônia Legal, formada pelo Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e por parte do Maranhão, 22 facções criminosas nacionais e estrangeiras estão em atividade. A presença de grupos criminosos impacta na violência e no tráfico de drogas na região.

De acordo com o estudo, as facções Comando Vermelho (CV), Primeiro Comando da Capital (PCC), Família Do Norte (FDN) e Cartel Do Norte (CDN) disputam o controle em Manaus.

Presença na Amazônia Legal

Amazonas

O estudo mapeou a presença de facções em todos os municípios do Amazonas. De acordo o levantamento, em 21 cidades, há disputa entre facções. Em outras seis, há uma facção dominante.

Cidades da Região Metropolitana de Manaus (RMM) e municípios na divisa com outros estados e na fronteira com outros países estão na lista dos que registram disputa entre facções.

Nhamundá (CV e PCC)

(CV e PCC) Urucará (CV e PCC)

(CV e PCC) Itacoatiara (CV, PCC e RDA)

(CV, PCC e RDA) Rio Preto da Eva (CV e PCC)

(CV e PCC) Manaus (CV, PCC, FDN e CDN)

(CV, PCC, FDN e CDN) Manacapuru (CV e FDN)

(CV e FDN) Manicoré (CV e PCC)

(CV e PCC) Canutama (CV e PCC)

(CV e PCC) Lábrea (CV e PCC)

(CV e PCC) Boca do Acre (CV e PCC)

(CV e PCC) Atalaia do Norte (CV, PCC e Os Crias)

(CV, PCC e Os Crias) Amaturá (CV e PCC)

(CV e PCC) Santo Antônio do Içá (CV e PCC)

(CV e PCC) Tabatinga (CV, PCC, CDN e Os Crias)

(CV, PCC, CDN e Os Crias) Tonantins (CV e PCC)

(CV e PCC) Japurá (CV, EMC e EX-Farc Carolina Ramirez)

(CV, EMC e EX-Farc Carolina Ramirez) São Gabriel da Cachoeira (CV, PCC, ELN – Ex- Farc Acácio Ramirez)

(CV, PCC, ELN – Ex- Farc Acácio Ramirez) Barcelos (CV, PCC e Os Crias)

(CV, PCC e Os Crias) Codajás (PCC e Piratas dos Solimões)

(PCC e Piratas dos Solimões) Coari (PCC e Piratas dos Solimões)

(PCC e Piratas dos Solimões) Tefé (PCC e Piratas dos Solimões)

(PCC e Piratas dos Solimões) Iranduba (CV)

(CV) Ipixuna (CV)

(CV) Guajará (CV)

(CV) Benjamin Constant (CV)

(CV) São Paulo de Olivença (CV)

(CV) Jutaí (CV)

Ao menos 22 facções criminosas nacionais e estrangeiras atuam na Amazônia Legal, área formada por nove estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e por parte do Maranhão.

O levantamento mapeou a presença de facções em 178 das 772 cidades da Amazônia Legal (24,6%), quase um a cada quatro municípios. Em 80 delas, há disputa entre facções.