Manaus registrou uma redução de 28,6% no número de acidentes de trânsito com vítimas fatais em janeiro de 2024, em comparação ao mesmo mês de 2023. Os dados são do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), divulgados na segunda-feira (5).

Segundo o órgão, em janeiro deste ano, foram contabilizadas 28 vítimas fatais em decorrência de acidentes de trânsito. Já em janeiro de 2024, este número reduziu para 20 mortes.

O IMMU ressalta ainda uma redução no número de motociclistas falecidos, que caiu de 11, em janeiro de 2023, para nove em janeiro de 2024.

"Investimos fortemente em educação para o trânsito, intensificamos a fiscalização e sempre reforçamos a importância do respeito e da consciência de cada motorista. Cada cidadão que adota uma postura responsável no trânsito contribui decisivamente para um ambiente mais seguro para todos”, destacou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.