Avalie o post

Nos últimos sete dias, o número de pessoas que já passaram dos prazos para receber a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 tem apresentado redução, segundo a Prefeitura de Manaus.

Na última quinta-feira (25), os registros do Sistema Municipal de Vacinação indicavam que 335.516 pessoas se encontravam nessa condição. Nessa quarta-feira (1º), esse número estava em 318.167.



De acordo com a secretária municipal de saúde, Shádia Fraxe, não é hora de descuidar e que mesmo imunizada, a população precisa manter os cuidados individuais de proteção porque ainda não há muitas informações científicas sobre a Covid-19 por ser uma doença nova.

“Agora mesmo, tivemos o surgimento de uma nova variante, a Ômicron, que nos deixa em alerta exatamente por não sabermos, ainda, como ela irá se comportar. Por essa razão insistimos em que as pessoas devem buscar as vacinas. Repito: é questão de saúde pública, envolve toda a coletividade. Precisamos ter toda a população vacinada”, alertou, lembrando que já há o registro de três casos da variante no Brasil.

Percentuais

Conforme o Vacinômetro municipal, até essa quarta-feira (1º), o percentual de pessoas com primeira dose era de 91,18%, o que equivale a 1.628.295 de pessoas, ou 73,36% da população geral estimada pelo IBGE, que é de 2.219.580. No caso de pessoas com o esquema vacinal completo, 75,22% da população vacinável ou 60,52% da população geral.

O total de pessoas com a dose de reforço estava em 175.566, o que corresponde a 9,83% da população apta a receber a vacina, ou 7,91% da população geral.

Vacinação

O atendimento com as três doses das vacinas segue em 52 locais distribuídos por toda a cidade. Nesta quinta-feira (2), voltam a funcionar os pontos de vacinação em mais cinco shoppings. A lista com os endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19.

Quem for receber a primeira dose, tendo entre 12 e 17 anos precisa estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deve assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também é necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Quem tiver 18 anos ou mais, deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Para a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSUS, que pode ser instalado no celular.

Para a dose de reforço, as pessoas a partir de 18 anos e trabalhadores de saúde que completaram o esquema vacinal há pelo menos cinco meses, devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. Para os imunossuprimidos, que completaram o esquema vacinal há 28 dias ou mais, além dos documentos, deve ser apresentada uma comprovação da condição de saúde.

Fonte: Semsa

Fotos: Prefeitura de Manaus



Fonte