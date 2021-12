Avalie o post

Nos últimos dois meses, Manaus registrou 309 casos confirmados de Influenza. Desse total, 272 são do tipo A sazonal (H3N2) e os outros 37 não foram especificados por subtipo.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a maior incidência foi na faixa etária de 21 a 30 anos, com 113 casos. Entre os idosos de 60 anos ou mais, e crianças de até cinco anos, que estão nos grupos prioritários e foram imunizados, o número de casos foi de 12 em cada.

Ainda de acordo com a pasta, de 13 de outubro a 13 de dezembro deste ano, foram realizadas 2.726 coletas para exames em pacientes sintomáticos, com a confirmação de 309. No mesmo período do ano passado, foram feitas 427 coletas, todas com resultado negativo.



Por conta do aumento de casos, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu, nessa segunda-feira (13), uma nota técnica de alerta. O documento inclui orientações com protocolo definido pelo Ministério da Saúde, voltado às secretarias municipais de saúde sobre a identificação e manejo dos casos suspeitos.

Conforme o diretor técnico da Fundação, Daniel Barros, as orientações ocorrem para que haja o monitoramento, notificação e tratamento indicados pelo Ministério da Saúde para pacientes que atendem à definição de caso suspeito de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave.



O paciente pode apresentar febre alta de início súbito, acompanhada por intensas dores musculares e articulares, dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Os sintomas podem evoluir para falta de ar e outras complicações respiratórias.

A gripe é transmitida de pessoa a pessoa, ao falar, tossir, espirrar, principalmente, e pelas mãos que transmitem o vírus por contato direto ou contaminando a superfície e objetos.

A população indígena, gestantes, puérperas, crianças menores de dois anos e idosos são considerados público de maior risco, assim como pessoas que apresentam condições como pneumopatias, doenças cardiovasculares, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória, imunossupressão, obesidade, doenças renais e do sangue.

A medicação para tratar as síndromes gripais é o Tamiflu, que pode ser retirado em hospitais públicos e nas Unidades Básicas de Saúde, com prescrição médica. É preciso apresentar documento de identificação e Cartão do SUS. O antiviral não é vendido em farmácias.

A lista com os endereços das unidades de referência para atendimento e onde pode ser encontrada a medicação está disponível no link https://bit.ly/3DSxGXt.

Fonte: Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas

Fotos: Divulgação



Fonte