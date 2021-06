Avalie o post

Manaus está recebendo policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Roraima e do Rio de Janeiro para auxiliar no combate aos ataques que ocorrem na capital desde a noite do último sábado (5), informou o coronel Louismar Bonates, secretário de Segurança Pública, em entrevista coletiva.

Os agentes de Roraima já estão na capital amazonense enquanto os policiais da PRF do Rio de Janeiro ainda irão de deslocar até a cidade. Bonates declarou que a vinda desses agentes visa "dar apoio à fiscalização e policiamento no interior do estado" e agradeceu a PRF "que se prontificou a ajudar".

A onda de violência teve início em Manaus após a morte de um traficante conhecido como "Dadinho" em uma ação da PM (Polícia Militar). Ele seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho, que teve origem no Rio de Janeiro, e hoje age em prisões do Amazonas.

Em transmissão ao vivo na página do Facebook do Governo do Amazonas, Bonates detalhou que, entre as medidas de combate aos ataques, estão mais de 40 "barreiras para fiscalização" espalhadas pela cidade de Manaus, além das operações que se deslocam no território, que vistoriam pessoas e veículos. Ele explicou que a determinação do governador Wilson Lima (PSC) é que essas ações policiais se encaminhem ao interior do estado para impedir que criminosos se encaminhem para essas regiões a fim de cometer crimes. Em razão disso, as abordagens policiais buscam apreender combustível e armas de fogo.

Bonates também informou que 29 pessoas já foram presas na ação que visa combater os ataques na região.

"Nós estamos com um reforço muito grande de policiamento. Já foram realizadas 29 prisões e apreensão de duas armas de fogo, sendo uma metralhadora. De maneira que nós achamos que esse problema vai se encerrar o mais rápido possível", declarou Bonates.

De acordo com o secretário, dois dos 29 presos seriam "lideranças" que estavam no comando desses ataques e as demais prestavam apoio nas ações.

Governador pede ajuda da Força Nacional

O governador do Amazonas solicitou ao Ministério da Justiça o envio de homens da Força Nacional ao estado para ajudar a conter os ataques.

Segundo Lima, o objetivo é "reforçar o trabalho das forças de segurança do Estado, que atuam no combate aos atos de vandalismo que têm acontecido nas últimas horas".

Ontem a noite formalizei pedido ao Ministério da Justiça para o envio de homens da Força Nacional ao Amazonas. O objetivo é que reforcem o trabalho das forças de segurança do Estado, que atuam no combate aos atos de vandalismo que têm acontecido nas últimas horas. -- Wilson Lima (@wilsonlimaAM) June 7, 2021

Bonates explicou que a solicitação do apoio das Forças Armadas ocorreu "em razão do efetivo [amazonense] não ser suficiente para desenvolver essa ação por muitos dias".

"Como nós temos que dar atenção melhor para o interior do estado, nós precisamos que a Força Nacional venha para reforçar o policiamento da capital para que a gente possa levar mais policiamento ao interior do estado", explicou o secretário.