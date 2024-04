Levando para a zona Norte da capital amazonense o maior mutirão de serviços públicos da história do município, a Prefeitura de Manaus realizou, neste sábado (6), a 4ª edição do “Manaus Mais Cidadã” de 2024, desta vez na escola municipal Aristófanes Bezerra de Castro e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Onias Bento da Silva Filho, no bairro Cidade de Deus. Ao todo, a edição realizou 16 mil atendimentos, garantindo o acesso dos moradores a mais de 100 atendimentos gratuitos em diversas áreas.

Os serviços gratuitos foram disponibilizados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e outras secretarias municipais, estaduais e parceiros da sociedade civil.

“Ao fim do dia, podemos considerar esta quarta edição mais um trabalho extremamente exitoso desenvolvido por meio do programa ‘Manaus Mais Cidadã’ em nossa tarefa de levar à população manauara uma maior celeridade em seu atendimento e acesso a políticas públicas. Levando em conta as especificidades do território trabalhado hoje, terminamos os trabalhos com uma grande satisfação e orgulho do que foi realizado”, destacou a subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e Direitos Humanos da Semasc, Graça Prola.

Mais parceiros, mais trabalho, mais atendimentos

Participando pela segunda vez do “Manaus Mais Cidadã”, a Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Promoção de Igualdade Racial (Semuripir) mais uma vez levou à ação serviços de orientação jurídica, exposição e venda de artigos de artesanato produzidos por artistas locais e a participação do grupo “Capoeira na Raça” em uma apresentação cultural de fortes emoções.

Entre os serviços estava o Cadastro Único, à emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento, serviços especializados de saúde, licenciamento de veículos, inscrição para programas sociais do governo federal, entre outros.

“Para nós é uma honra, um privilégio, poder participar deste momento trazendo esse debate à tona como deve ser feito. Essa é uma determinação da gestão municipal que tem como principal objetivo mostrar para a população de forma educativa, lúdica e acessível o que é a causa racial e qual a sua importância”, afirmou Christian Rocha, assessor técnico da Semuripir e ativista da causa negra no Estado do Amazonas.

Para além da capoeira na programação cultural do evento, um dos destaques desta última edição foi a participação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com o projeto “Cultura Itinerante: Arte Pela Cidade”, capitaneando as principais atrações do dia. Além disso, a Manauscult continuou a realizar o Cadastro de Artistas Locais para a elaboração de futuras ações voltadas para a cultura do município.

Entre as comunitárias que estiveram presentes na ação, a dona de casa Therley Marlana, 29, e sua família puderam aproveitar de forma muito “agradável” os principais serviços de saúde oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e instituições da sociedade civil parceiras.

“Hoje consegui realizar exames ginecológicos, fui ao cardiologista e também aproveitei para fazer alguns testes rápidos. Foi tudo muito rápido, muito agradável mesmo, fui muito bem atendida por todos os profissionais da ação”, afirmou.

Já a também dona de casa Rosa Cássia, 48, não apenas elogiou o serviço de ortopedia disponível como também convocou seus vizinhos a participar do “Manaus Mais Cidadã”.

“Ajuda muito a gente, sabe? Muitas vezes não conseguimos resolver esses problemas durante a semana, então tratei logo de chamar meus vizinhos para aproveitar uma oportunidade boa como essa”, disse.

O programa “Manaus Mais Cidadã” é coordenado pela Semasc e conta com o apoio das secretarias municipais da Saúde (Semsa), do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas (Semmasclima), de Limpeza Urbana (Semulsp), de Infraestrutura (Seminf), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Administração e Planejamento (Semad), de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), de Relações Institucionais e Promoção de Igualdade Racial (Semuripir) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), da Fundação Manaus Esporte (FME), da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Fundação Dr. Thomas (FDT), da Casa Militar, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), da Amazonas Energia, do Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM), da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen-AM), das agências da Organização das Nações Unidas (ONU) com escritórios em Manaus e Organizações da Sociedade Civil (OSC).

