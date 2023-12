Dados do Datasus mostra que Manaus é a capital com maior cobertura vacinal no país. Em 2022, o índice de cobertura foi 79,91%. Só da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas 5.599.444 doses, e 80,47% da população está com o ciclo vacinal completo.

Individualmente a taxa de cobertura de cada vacina é calculada a partir do número de doses aplicadas conforme a orientação do Ministério da Saúde (1ª, 2ª, 3ª doses ou dose única, dependendo da vacina) dividida pelo número de pessoas aptas a receber o imunizante.

O levantamento do ano de 2023 ainda não foi fechado, e por isso não houve divulgação de ranking até o momento. Mas conforme mostra a planilha de cobertura vacinal do Datasus, fornecido pelo Ministério da Saúde, Manaus permanece nas primeiras posições.

A capital amazonense está na terceira posição, com 53,913% da cobertura vacinal de sua população. Curitiba (PR) aparece na primeira posição, com 59,309% e, em seguida, Brasília, com 56,54%.

No âmbito das UFs (Unidades Federativas), o Amazonas aparece na 12ª posição. O estado tem 70,99% da sua população vacinada. Na análise da planilha do Datasus, em 2023, o Amazonas registrou 47,08% de cobertura vacinal.

A ONG CLP (Centro de Liderança Pública) apontou que houve uma queda na cobertura vacinal entre 2019 e 2021. Com a proliferação de grande quantidade de fake news sobre o tema, as pessoas passarem a se vacinar menos e doenças que haviam sido erradicadas voltaram com força.

Por outro lado, a partir de 2022 a cobertura vacinal das cidades brasileiras voltou a crescer e se aproximar dos índices de 2019 e 2020. Segundo o CLP, o aumento aconteceu por conta de uma série fatores: campanhas de mobilização e conscientização, investimento em mídia com ações de incentivo à vacinação, e políticas públicas inovadoras de estados e municípios.

