O Manaus Futebol Clube anunciou a saída do treinador Aderbal Lana e do auxiliar Yorran Lana do comando técnico da equipe. A decisão, segundo nota emitida pelo time, ocorreu em comum acordo entre o profissional e a diretoria do clube.

"O Manaus FC agradeceu ao treinador pelos serviços prestados. Em breve o clube anunciará um novo treinador", informou o Manaus FC, que no sábado, 10/02, perdeu nas quartas de final do Barezão para o Nacional no estádio da Colina.

Pelo Gavião Real em 2024, Lana disputou seis jogos. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Ao todo foram marcados seis gols e cinco sofridos.