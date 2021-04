4.5 / 5 ( 2 votos )

Manaus FC e Bahia se enfrentaram na noite desta quarta (07) em Pituaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil 2021. O Manaus tinha um grande desafio pela frente, tentou de todas as maneiras, mas acabou sendo superado pelo time baiano, por causas de falhas defensivas e grandes chances de gols perdidas. A partida terminou 4 à 1 para o Bahia com gols de Rodriguinho, Thaciano, Germán Conti e Rossi para o time de Salvador. Vanilson fez o gol de honra do Manaus.

Logo no inicio do primeiro tempo, o Bahia aproveitou falha na zaga do Manaus, e fez 1 à 0 com Rodriguinho em menos de dois minutos de jogo em Pituaçu. Logo após o gol, o Manaus tentou ir pra cima depois do susto, mas aos 9 minutos, Thaciano chutou na entrada da área e fez o segundo para o Bahia. Após os gols do time baiano, o Manaus botou pressão no Bahia, mas as chances criadas foram desperdiçadas. Mas as tentativas deram resultado aos 36 minutos, com Vanilson diminuindo para o Gavião do Norte.

No segundo tempo o Manaus tentava a pressão, mas o Bahia comandava o jogo, e logo no inicio o Bahia fez logo dois gols em menos de 15 minutos com Germán Conti e Rossi, em duas falhas defensivas do Manaus. Depois dos gols baianos, o Gavião foi pra cima, pressão, criavam chances boas mas os chutes não entravam. Bahia goleou e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 2021.

Agora o Manaus volta suas atenções para o Campeonato Amazonense, onde é líder e joga domingo (11) contra o Nacional no Estádio Carlos Zamith às 15h30 (horário de Brasília). Pelo Campeonato Baiano, o Bahia joga dia 18 contra o Bahia de Feira pela 8ª rodada da competição.