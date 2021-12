Avalie o post

Manaus – O Manaus Futebol Clube anunciou nesta terça-feira (7) a contratação de mais um reforço para a temporada 2022. Trata-se do goleiro Mathias Tieppo, de 23 anos. Tieppo estava atuando nos Estados Unidos, onde jogou pelo Lakeland United.

(Foto: Divulgação)

Com a chegada do goleiro ítalo-brasileiro, o Gavião Real já soma três goleiros no profissional. Além de Tieppo, o técnico Evaristo Piza contará para o ano que vem com Pedro Henrique, remanescente da atual temporada, e Reynaldo, anunciado no fim de novembro.

(Foto: Divulgação)

Mathias Tieppo começou a carreira na base do Radium-SP, logo depois, foi para a base do São Caetano-SP, onde atuou pela equipe sub-17 do Azulão. Apesar de jovem, Mathias já foi campeão profissionalmente. Em 2019, pelo Pontaporanense-MS, Mathias conquistou a segunda divisão do Campeonato Sul-mato-grossense.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

