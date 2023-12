A terceira edição da corrida Manaus Fast Run, que acontece no circuito Alphaville, na Ponta Negra, a partir das 7h da manhã, deste domingo (3), tem a entrega do kit dos atletas neste sábado (2), no Shopping Ponta Negra.

A entrega tem seu início programado para as 11hs e encerramento as 21hs, no piso L2 do centro de compras da Avenida Coronel Teixeira, no bairro da Negra. Não haverá retirada de kit no dia do evento.

Os chips dos atletas serão entregues somente no domingo, dia da prova, no local do evento, e a entrega será realiza no horário das 05hs até as 07hs.

Cerca de 3 mil corredores participarão da prova. As inscrições foram abertas na última sexta-feira (24), às 10hras da manhã, e acabaram em 29 minutos. Na última edição da prova, em 2022, as inscrições também bateram recorde para o evento.

“A terceira edição tem o mesmo conceito de qualidade que todos já conhecem. O que nos dá muita satisfação em realizar, pois a primeira e segunda edição da Manaus Fast Run se tornou um marco para o calendário da cidade, levando entretenimento, diversão, descontração e muita interação entre os atletas, parceiros, amigos e praticantes desse esporte que é sem dúvida um dos mais praticados no país”, explica o coordenador do evento, Airton Faria.

Circuito da prova

O percurso da corrida terá distâncias de 5 km e 10km, na Avenida Perimetral Thales Loureiro – Ponta Negra (estacionamento próximo à Avenida Cerlina Souto e Avenida Coronel Teixeira, um dos trajetos da competição.

A corrida tem sua modalidade com participativa e serão premiados os 5 primeiros colocados por ordem de chegada em ambas modalidades e sexo, a premiação será simbólica com troféu e medalha.

Organização

A organização destaca o patrocinador master da empresa Valgroup e dos apoiadores Shopping Ponta Negra e Água SantaCláudia.

“Sem a presença de cada um deles, nada disso seria viável, para podermos levar uma prova de tão alto nível para Manaus. Deixamos aqui os nossos agradecimentos as empresas que mais uma vez acreditaram na Manaus Fast Run e proporcionaram aos nossos participantes esse momento de emoção, experiência, sensação de correr e de superação”, afirma Airton Faria.

A realização da corrida tem ainda a participação do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, Associação Mundo Melhor e conta com a Lei de Incentivo ao Esporte.

Durante a Manaus Fast Run 2023 haverá uma série de eventos com os parceiros por meio de promoções e ações de diversos segmentos, produtos e serviços junto ao público.

Ficha técnica:

Manaus Fast Run – Terceira Edição

Data: 03/12/2023

Local: Av. Perimetral Thales Loureiro – Ponta Negra (estacionamento próximo à Av. Cerlina Souto)

Horário de início evento: 05:00h

Horário de largada: 07:00h

Horário de Término: 10:00h

Retirada de kit: 02 de dezembro de 2023

Horário Retirada de Kit: 11h as 21h no Shopping PONTA NEGRA – PISO L2 – Próximo a Vivara

Modalidades: 5km e 10 km

