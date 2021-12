Avalie o post

As pessoas que tenham recebido a primeira dose há pelo menos dois meses serão vacinadas

Manaus – A segunda dose do imunizante da Janssen começará a ser aplicada pela Prefeitura de Manaus na próxima quinta-feira(9), em pessoas com mais de 18 anos, com exceção de gestantes e puérperas. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) receberá da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), um lote com 10.400 doses, a fim de atender as pessoas que tenham recebido a primeira dose há pelo menos dois meses. O Vacinômetro municipal indica que, na capital, 26.892 pessoas receberam o imunizante da Janssen Farmacêutica.

(Foto: Altemar Alcântara / Arquivo Semcom)

Nesta quarta-feira(8), a Semsa, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), estará atendendo com primeira e segunda doses e a de reforço, na “carreta da vacinação”, posicionada na Praça Heliodoro Balbi (da Polícia), no centro da cidade. A unidade, que terá duas equipes de vacinação, ficará no local até o dia 23 de dezembro, funcionando das 9h às 16h, de segunda-feira a sábado.

A unidade móvel com a oferta de vacinas faz parte da estratégia de “Mega Vacinação” lançada pelo governo estadual na manhã desta terça-feira(7), que recebeu adesão da Semsa. O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, participou do lançamento da ação, no auditório da SES-AM, destacando que as equipes da prefeitura vêm, desde o dia 19 de janeiro, trabalhado arduamente na campanha para vacinar o maior número possível de pessoas e que os resultados têm se mostrado satisfatórios, uma vez que o município já alcançou quase 77% da população vacinável (de 12 anos e mais), com o esquema de imunização completo.

“Na capital, temos resultados bem positivos em comparação com cidades do interior amazonense e estamos, de certa forma, mais tranquilos. Em alguns municípios, a cobertura da vacinação contra a Covid-19 não chega a 30% e isso é preocupante. Não poderíamos deixar de apoiar essa iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado também aqui em Manaus, porque queremos chegar a 80%, 90% e mais, ampliando cada vez mais o número de imunizados”, afirmou Djalma.

Campanha em Manaus

A Semsa já havia aplicado, até às 16h desta terça-feira, 3.198.895 doses de vacina, entre D1, D2, dose única e de reforço. A campanha começou no dia 19 de janeiro deste ano.

Nos últimos 15 dias, a Semsa vem observando queda no número de pessoas que já passaram dos intervalos para a segunda dose dos imunizantes. O Sistema Municipal de Vacinação (SMV) indicava que 300.231 pessoas ainda não retornaram aos pontos de vacinação e que 149.529 não iniciaram o esquema vacinal.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

