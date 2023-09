Manaus amanheceu mais uma vez coberta de fumaça provocada por queimadas, nesta sexta-feira (08). A baixa visibilidade e forte cheiro foram registrados por volta das 5h30 no bairro Ponta Negra, na zona Oeste da capital.

Vídeos gravados por motoristas mostram o fenômeno na Avenida Coronel Teixeira. Com a baixa visibilidade causada pela fumaça os condutores precisam redobrar a atenção no trânsito. Moradores também relataram forte cheiro de fumaça.

A fumaça reduziu a visibilidade para direção e navegação no Rio Negro, que está na fase de seca. No início da manhã desta sexta, a capital registrava temperatura de 27º C e 80% de umidade do ar.

A camada de fumaça é tão intensa que do Complexo Turístico da Ponta Negra não é possível ver a ponte Rio Negro e a outra margem do rio.

Na tarde desta quinta-feira (7), choveu em parte da capital amazonense que tem sofrido com tempo seco e as altas temperaturas, condições que favorecem o aumento de queimadas, o que tem gerado nuvens de fumaça nos últimos dias.

Na última terça-feira (5), a Defesa Civil do Amazonas emitiu alerta de baixa umidade do ar para Manaus e outros 23 municípios do interior do estado.

Confira o vídeo: