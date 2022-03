Avalie o post

O atacante do Manauara Matheus Sacramento ressaltou que partida “Será um jogo de detalhes”

Manaus – Valendo vaga para a próxima fase do Campeonato Amazonense 2022, o Manauara Esporte Clube encara o Manaus Futebol Clube, neste domingo (20), às 15h30, na Arena da Amazônia, pelo jogo da volta das quartas de finais.

Na partida da ida, as equipes empataram no placar de 1 a 1. Para o atacante do Manauara, Matheus Sacramento, avança de fase, quem errar menos na disputa.

“O duelo diante do Manaus será um jogo de detalhes. Fizemos o máximo para acertar os erros no trabalho forte essa semana que tivemos, porque no domingo o jogo será de quem errar menos. Nosso time está tranquilo, fechados e prontos para mais uma partida”, afirmou o jogador, que marcou o gol do Robô no primeiro confronto das quartas.

O apito da partida fica por conta do Luiz Rodrigo Barbosa Oliveira. O primeiro e segundo assistentes são Wendel Saraiva da Silva e Adriana Costa Farias. O quarto árbitro é Rafael Ramos Tourinho.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

