Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Corrida e Caminhada "Mulheres Largam na Frente", em Manaus, evento que será realizado no dia 10 de março, a partir das 5h45, em referência ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa é fruto de parceria entre o Manauara Shopping e o Amazonas Shopping, e promete marcar o calendário esportivo, celebrando a representatividade feminina.

Com percursos de 6 km, a corrida é exclusiva para mulheres a partir de 16 anos. A intenção é promover a prática esportiva, além de destacar a importância do empoderamento feminino. A coordenação técnica é realizada pela Endurance Sports.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de março pelo link https://www.ticketsports.com.br/e/mulheres-largam-na-frente-2024-38141, com cortesias para doadoras de sangue e pessoas com deficiência.

Para a gerente de marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, a corrida representa mais que uma competição esportiva. "Este evento é uma celebração da força e determinação das mulheres, uma oportunidade de mostrar que podemos alcançar grandes feitos quando nos unimos em torno de um objetivo comum. Estamos muito orgulhosos de fazer parte desta iniciativa e convidamos todas as mulheres a participarem conosco".

Inclusão

A Corrida e Caminhada "Mulheres Largam na Frente" busca envolver mulheres de todas as habilidades e condições físicas, com categorias específicas para pessoas que utilizam cadeira de rodas e para pessoas com deficiência visual. “Buscamos proporcionar uma experiência acessível a todas, pois, além de promover a prática esportiva, reforçamos a importância da inclusão”, destaca Karla Henderson.

As categorias são: Individual (6km), Pessoas que Usam Cadeira de Rodas (exclusivamente cadeiras de 3 rodas), e Pessoas com Deficiência Visual (acompanhadas por guias).

A largada e a chegada serão no Manauara Shopping, na avenida Mário Ypiranga, 1300, bairro Adrianópolis, às 5h45 para pessoas com deficiências e 6h para as demais categorias. Os kits de participação serão distribuídos nos dias 8 e 9 de março.

Premiação

Todos os atletas inscritos que terminarem as provas receberão medalha de participação. Na categoria Individual Geral (6km), as dez primeiras colocadas serão premiadas com troféus e valores em dinheiro de acordo com sua classificação: 1º lugar receberá R$ 3 mil; 2º lugar, R$ 2 mil; 3º lugar, R$ 1,5 mil; 4º lugar receberá R$ 1,3 mil; 5º lugar receberá R$ 1,1 mil; 6º lugar receberá R$ 900; 7º lugar receberá R$ 700; 8º lugar receberá R$ 500,00; 9º lugar receberá R$ 300,00; e a 10º colocada receberá R$ 100,00. Além disso, haverá premiação em troféus para as categorias Individual Colaboradoras Amazonas Shopping, Individual Colaboradoras Manauara Shopping, Visuais (6km), Cadeirantes (6km) e para as equipes com maior número de participantes inscritos.